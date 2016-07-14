Хто має право проводити передрейсовий медичний огляд водіїв? Яким має бути журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв? Ці питання можуть цікавити не лише керівників, а й водіїв-професіоналів.

Передрейсовий медичний огляд водіїв згідно правил 2018 року (ст. 45 Закону України “Про дорожній рух” та п.1.4 Положення про медогляд водіїв т.з.) потрібно проводити в підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів. Такий контроль потрібен для того, аби за кермо не могла потрапити людина в нездоровому стані, з уповільненою реакцією, а то й просто нетвереза.

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Крім іншого, щозмінні перед- та післярейсові огляди є обов’язковою умовою для отримання ліцензії на надання послуг з перевезення автоперевізником.

Хто має право

Хто має право проводити передрейсовий медичний огляд водіїв? В свою чергу, згідно листа МОЗ від 14.07.2016 р. № 3.23-Г-5457/7765 проводити огляд мають право медпрацівники з відповідною ліцензією і кваліфікацією:

лікарі лікувального профілю;

молодші спеціалісти з медичною освітою будь-якої спеціальності з відповідною атестацією (медсестра, акушерка, фельдшер).

Для проведення передрейсових медоглядів такі фахівці в робочий час мають перебувати на території підприємства-перевізника, проте можуть бути:

в трудових відносинах з підприємством-перевізником (медкабінет чи заклад охорони здоров’я відкрито власне підприємством-перевізником);

працівником іншого суб’єкта господарювання (підрядника) з ліцензією на медичну практику;

підрядником-ФОПом з ліцензією на медичну практику.

Медпрацівник повинен пройти курс спеціальної підготовки, про що слід мати відповідне свідоцтво та довідку про внесення до реєстру медпрацівників, що мають право проводити такі медогляди.

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Таким чином, професійна діяльність медпрацівників щодо здійснення медоглядів водіїв підпадає під перевірки з двох сторін – як мінздоров’я, так і Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті.

В будь-якому випадку для проведення медоглядів на підприємстві має бути окреме приміщення з необхідним обладнанням.

Що перевіряють

Під час передрейсового медичного огляду перевіряється температура тіла, артеріальний тиск та пульс водія. Також медпрацівник оглядає водія на предмет виявлення ознак втоми або хвороби. Під час опитування щодо самопочуття водія фіксуються скарги на поганий стан, загальну слабкість, той чи інший біль, в тому числі головний, зубний, в районі вух, очей, в животі, грудях тощо. За виявлення симптомів хвороби, ознак гострого захворювання, при температурі тіла понад 37,2о С водій до роботи не стає і має бути відправлений до лікувального закладу.

Якщо водія визнано здоровим та придатним для виходу в рейс, у його шляховий лист ставиться відповідна печатка. Результати передрейсового та післярейсового медичного огляду записуються у журнал реєстрації, який ведеться згідно встановленого зразку.

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