Після обстрілів уже стало традицією вистроюватись у черги на АЗС. Проте більшість операторів ринку готові до такої ситуації.

За останні кілька днів у деяких мережах АЗС спостерігається локальна відсутність бензинів, проте щоб говорити про дефіцит цього пального немає жодних підстав, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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«У грудні в Україну надходять рекордні обсяги імпорту й бензину, і ДП, які відчутно вищі від «гарячих» літніх місяців. Якщо без подробиць, то тижневі постачання бензину у грудні на 30%, а дизелю — на 25% вищі, ніж у попередні чотири місяці», — пише експерт.

Він зазначив, що ажіотажу немає, а половина працюючих станцій стоять порожніми в очікуванні покупців. «Отже, немає й системної проблеми. Йдеться про локальні обставини й факапи», — зазначив він.

До таких локальних проблем Сергій Куюн відніс відсутність пального на станціях «Укрнафти» і «БРСМ-Нафти», які сумарно оперують майже 750 АЗС – більш ніж 15% від загальної кількості. «Тому не дивно, що на декілька годин зникає бензин й у деяких популярних мережах», — каже експерт.

Він пояснив, що після «раптової націоналізації» «Укрнафта» на початку листопада залишилась без постачальника пального – групи «Приват». Додатково, з його слів, тиснули на ринок і мережі «Привату», купуючи більше, ніж зазвичай, продукту на внутрішньому ринку.

Насправді, зі слів Сергія Куюна, наприкінці «стресонули» всі мережі. З одного боку, черги з охочих долити 5 літрів до повного й генератори, з іншого – паралізований через очікування ембарго європейський ринок і знеструмлена митниця, а зараз ще й погода.

«Але хтось має диверсифіковані й нерідко дорогі контракти, дбаючи про клієнтів і країну, а хтось намагається працювати день у день, щоб раптово не переплатити кілька доларів. Але цього разу не прокотило. Буває. У будь-якому разі постачання зараз дуже високі, тому передумов для бентеги немає. Щоправда, ціна на зовнішньому ринку за тиждень додала $100/т, але це дрібниці порівняно з повноцінним забезпеченням», — вважає він.