После обстрелов уже стало традицией выстраиваться в очереди на АЗС. Однако большинство операторов рынка готовы к такой ситуации.

За последние несколько дней в некоторых сетях АЗС наблюдается локальное отсутствие бензинов, однако, чтобы говорить о дефиците этого топлива, нет никаких оснований, сообщил на своей странице в Facebook директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

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«В декабре в Украину поступают рекордные объемы импорта и бензина, и ГП, которые ощутимо выше «горячих» летних месяцев. Если без подробностей, то недельные поставки бензина в декабре на 30%, а дизеля на 25% выше, чем в предыдущие четыре месяца», — пишет эксперт.

Он отметил, что ажиотажа нет, а половина работающих станций пустуют в ожидании покупателей. «Итак, нет и системной проблемы. Речь идет о локальных обстоятельствах и факапах», — сказал он.

К таким локальным проблемам Сергей Куюн отнес отсутствие горючего на станциях «Укрнафты» и «БРСМ-Нефти», которые суммарно оперируют почти 750 АЗС – более 15% от общего количества. "Поэтому неудивительно, что на несколько часов исчезает бензин и в некоторых популярных сетях", - говорит эксперт.

Он пояснил, что после внезапной национализации Укрнефть в начале ноября осталась без поставщика горючего - группы Приват. Дополнительно, по его словам, давили на рынок и сети «Привата», покупая больше обычного продукта на внутреннем рынке.

На самом деле, по словам Сергея Куюна, в конце «встряхнули» все сети. С одной стороны, очереди из желающих долить 5 литров до полного и генераторы, с другой – парализованный из-за ожиданий эмбарго европейский рынок и обесточенная таможня, а теперь еще и погода.

«Но кто-то имеет диверсифицированные и нередко дорогие контракты, заботясь о клиентах и стране, а кто-то пытается работать изо дня в день, чтобы внезапно не переплатить несколько долларов. Но на этот раз не прокатило. Бывает. В любом случае, поставки сейчас очень высоки, поэтому предпосылок для бентеги нет. Правда, цена на внешнем рынке за неделю прибавила $100/т, но это пустяки по сравнению с полноценным обеспечением», — считает он.