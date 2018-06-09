Як вберегти автомобіль від спеки – питання не найнагальніше, оскільки більшість сучасних автомобілів типової європейської спеки не бояться. Але є дрібниці, через які перегріву автомобіля в цілому краще уникати.

Одного разу розібравшись, як вберегти автомобіль від спеки, можна виробити певні літні правила, яких нескладно дотримуватися "автоматично". Але спочатку давайте зрозуміємо, чим для автомобіля небезпечна спека – а температура в закритих об'ємах машини, наприклад, в салоні, влітку може досягати 60-70°С.

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Коли машину доводиться залишати на сонці, краще залишити вікна трохи прочиненими. Речі з салону при цьому потрібно сховати в багажник

Пластик оздобленя салону і неметалеві деталі під капотом розраховані на високі температури, але в таких умовах матеріали все ж старіють швидше: повільно, але вірно вигорає колір, стає крихким пластик, гума та ізоляція, відстають клейові шви, з часом тріскається покриття торпедо. Цей факт важливий, якщо ви збираєтеся користуватися автомобілем багато років.

Від екстремальної спеки часто страждає нестандартне обладнання: тюнінгові деталі фурнітури, шкіра, якою обклеєне торпедо, подіуми гучномовців тощо.

Реальну небезпеку в спеку становлять деякі види багажу. Перегріті в закритій машині пляшки з газованими напоями можуть просто вибухнути – як і запальнички або аерозольні балончики. Плавляться, деформуються пластикові аксесуари, посуд, коробки, корпуси нештатної аудіоапаратури, "течуть" батарейки.

Найефективніший спосіб уникнути перегріву автомобіля влітку – паркувати його в тіні

Що робити?

Найпростіше – не залишати машину на сонці. Парниковий ефект в салоні з великою площею скла підвищує температуру на десятки градусів. Краще пройти від запаркованої в тіні машини до місця призначення зайву сотню метрів, ніж потім повернутися в салон, нагрітий до температури сауни. При паркуванні на тривалий час враховуйте, що тінь рухається разом з сонцем.

В залишеній на спеці машині залишайте трохи відкритими вікна, бажано – з протилежних боків, щоб в кузові виходив протяг. Це дуже ефективний спосіб.

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Використовуйте будь-якого роду шторки або екрани на вікна, які перешкоджають проникненню сонячних променів в салон і виникненню парникового ефекту. Врешті-решт підійдуть навіть газети, притиснуті склом або протисонячними козирками.

Машину, залишену на яскравому сонці, бажано періодично провітрювати, щоб деталі салону не нагрівалися до критичних позначок

Для захисту від сонця використовуйте чохол-накидку на автомобіль. Тканина повинна бути світла і за можливості – дихаюча. Не можна, щоб чохол був мокрим. Небажано, щоб він рухався по машині на вітрі, "матуючи" лак і фарбу – в ідеалі тент взагалі не повинен торкатися ЛКП.

Найбільш уразливі місця салону – насамперед торпедо – закривайте від сонця "персонально", аж до підручних засобів: газетою, носовою хусткою, пледом.

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Якщо в багажнику авто, який простояв кілька годин на спеці, були залишені газовані напої, потрібно відкривати кришку повільно, затримавши її у відкритому стані на кілька секунд. При різкій зміні тиску в закритому об'ємі тара може не витримати і вибухово зруйнуватися.

Чохол для кузова повинен бути зроблений з тканини, що дихає, також не можна, щоб він інтенсивно терся об кузов

На літній період або при парковці на спеці забирайте з салону і багажника вразливі для спеки речі – аптечку з ліками, пластикові іграшки, запальнички, аерозольні балончики, звісно, продукти.

Порада «Авто24»

Переймаючись проблемою, як вберегти автомобіль від спеки, не робіть з цього культу. Якщо ви живете в південній частині країни і часто паркуєтеся на відкритій місцевості, у вас напевно є чохол-накидка, а якщо ваші тривалі "днювання" на спеці – явище випадкове, разове, то великої біди автомобілю сонце не заподіє.

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