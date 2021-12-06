Відмова від традиційних авто позначиться на ринку праці: перехід на електромобілі буде пов’язаний з безробіттям.

Півмільйона робочих місць опиняться під загрозою через плани ЄС щодо заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року. У виробництві авто з нетрадиційним приводом очікують на 226 000 нових робочих місць упродовж наступних двох десятиліть, повідомляє Financial Times.

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Згідно з опитуванням майже 100 компаній, проведеного Європейською асоціацією автомобільних постачальників, Clepa, понад дві третини з цих 501 000 робочих місць зникнуть протягом п'яти років до 2035 року.

У той же час, згідно з дослідженням, проведеним PwC, у виробництві електричних деталей буде створено 226 000 нових робочих місць, що знизить чисту кількість втрат робочих місць приблизно до 275 000 протягом наступних двох десятиліть.

Clepa, яка представляє понад 3000 постачальників автомобілів, стверджує, що використання проміжних технологій в автомобільній індустрії пом'якшить удар переходу до нетрадиційного транспорту.

Карлос Таварес, виконавчий директор Stellantis, заявив на конференції Reuters у середу, що витрати на розробку нової технології можуть призвести до ще більших втрат робочих місць.

Його попередження послідувало за аналогічною заявою від найбільшого постачальника автомобільних запчастин Німеччини, Continental, який попередив, що якщо нетрадиційна політика не супроводжуватиметься програмами створення нових можливостей працевлаштування для тих, хто працює в галузях з використанням викопного палива, це загрожує масовим безробіттям.

Минулого року у санкціонованому урядом звіті йшлося, що Німеччина може втратити близько 400 000 робочих місць через відмову від двигунів внутрішнього згоряння.

Але виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс вважає, що такі апокаліптичні сценарії "ймовірно, були трохи перебільшені".

"Більшість машини залишилася незмінною. Це все ще сидіння, фарба, кузовні роботи, інтер'єр, колеса, осі. Я б сказав, що для 70-80 відсотків автомобільної промисловості переходу немає", – додав він.

На початку цього року Європейська комісія оголосила про намір повністю виключити викиди від нових автомобілів до 2035 року. Після цієї дати фактично забороняється продаж транспортних засобів, що працюють на традиційному паливі.