Отказ от традиционных авто скажется на рынке труда: переход на электромобили будет связан с безработицей.

Полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой из-за планов ЕС по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. В производстве авто с нетрадиционным приводом ожидают 226 000 новых рабочих мест на протяжении следующих двух десятилетий, сообщает Financial Times.

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Согласно опросу почти 100 компаний, проведенного Европейской ассоциацией автомобильных поставщиков, Clepa, более двух третих из этих 501 000 рабочих мест исчезнут в течение пяти лет до 2035 года.

В то же время, согласно исследованию, проведенному PwC, в производстве электрических деталей будет создано 226 000 новых рабочих мест, что снизит чистое количество потерь рабочих мест примерно до 275 000 в течение следующих двух десятилетий.

Clepa, которая представляет более 3000 поставщиков автомобилей, утверждает, что использование промежуточных технологий в автомобильной индустрии смягчит удар перехода к нетрадиционному транспорту.

Карлос Таварес, исполнительный директор Stellantis, заявил на конференции Reuters в среду, что расходы на разработку новой технологии могут привести к еще большим потерям рабочих мест.

Его предупреждение последовало за аналогичным заявлением от крупнейшего поставщика автомобильных запчастей Германии, Continental, который предупредил, что если нетрадиционная политика не будет сопровождаться программами создания новых возможностей трудоустройства для тех, кто работает в отраслях с использованием ископаемого топлива, это грозит массовой безработицей.

В прошлом году в санкционированном правительством отчете говорилось, что Германия может потерять около 400 000 рабочих мест из-за отказа от двигателей внутреннего сгорания.

Но исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс считает, что такие апокалиптические сценарии "вероятно, были немного преувеличены".

"Большинство машины осталось неизменным. Это все еще сиденья, краска, кузовные работы, интерьер, колеса, оси. Я бы сказал, что для 70-80 процентов автомобильной промышленности перехода нет", – добавил он.

В начале этого года Европейская комиссия объявила о намерении полностью исключить выбросы от новых автомобилей к 2035 году. После этой даты фактически запрещается продажа транспортных средств, работающих на традиционном топливе.