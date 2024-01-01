Перехід на спиртовий бензин не вплинув на ціни

Хвилювання щодо злету цін на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня виявилися марними. Мало того, на низці заправних комплексів бензин дешевшав через котирування нафти, повідомляє enkorr.ua.

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Більшість паливних мереж не поспішала знижувати прайси, спостерігаючи за поступовим зростанням цін на нафту, яка швиденько повернулась до $66/бар.. Тому замість зниження був використаний улюблений прийом – збільшення дисконтів.

Майже не зачепило стелу і зниження гуртових цін на дизель минулого тижня до найменшого середнього значення з кінця липня 2023 року (42,40 грн/л). Традиційно більш живим був “газовий” сегмент ринку.

Зростання котирувань нафти Brent може під’їсти маржинальність пального, яке відносно торішніх показників має надлишок на дизелі 2,75 грн/л, на бензині — 80 коп./л. Швидше за все, ціни не зростатимуть, але й подальше зниження вбачається малоймовірним через стрімке здорожчання нафти.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 12 травня, грн/л: