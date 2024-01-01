Переход на спиртовой бензин не повлиял на цены

Волнения относительно взлета цен на бензин из-за обязательного добавления биоэтанола с 1 мая оказались напрасными. Мало того, на ряде заправочных комплексов бензин дешевел из-за котировок нефти, сообщает enkorr.ua.

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Большинство топливных сетей не спешили снижать прайсы, наблюдая за постепенным ростом цен на нефть, которая быстренько вернулась к $66/барр. Поэтому вместо снижения был использован излюбленный прием – увеличения дисконтов.

Почти не задело стелу и снижение оптовых цен на дизель на прошлой неделе до наименьшего среднего значения с конца июля 2023 года (42,40 грн/л). Традиционно более живым был “газовый” сегмент рынка.

Рост котировок нефти Brent может подъесть маржинальность горючего, которое относительно прошлогодних показателей имеет избыток на дизеле 2,75 грн/л, на бензине - 80 коп./л. Скорее всего, цены не будут расти, но и дальнейшее снижение видится маловероятным из-за стремительного подорожания нефти.

Изменения розничных цен на топливо в регионах с 1 по 12 мая, грн/л: