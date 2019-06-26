Перехоплюючі автостоянки на в’їзді до центру великих міст стануть обов’язковими. Така норма почне діяти вже з 1 липня цього року.

Минрегіон запроваджує ще одну цікаву європейську практику для налагодження транспортного руху в містах - перехоплюючі автостоянки, так звані “Park&Ride”. Зазвичай вони розміщуються на околицях або при в’їзді у центри великих міст поблизу зупинок громадського транспорту, щоб власник авто міг залишити свою машину і зручно пересісти на метро, автобус чи трамвай.

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Плата за таку парковку коштує копійки у порівнянні з парковками в центрі, а в багатьох випадках взагалі безкоштовна. Крім того, користувачі перехоплюючих парковок можуть зі знижкою придбати квитки на громадський транспорт “туди-назад”.

Такі парковки дозволяють:

- зменшити кількість заторів на дорогах,

- вирішити проблему з нестачею парковок в містах,

- підвищити екологічний стан міста,

- налагодити рух транспорту в центрі.

Згідно з будівельними нормами щодо містобудування такі перехоплюючі автостоянки мають входити до складу транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ), що повинні передбачуватися в генеральних планах та комплексних схемах транспорту великих міст для зручної та швидкої пересадки з одного виду транспорту на інший.

Їх кількість і місткість визначається на основі розрахунків перспективних пересадочних пасажиропотоків і пасажирооборотів.

Перехоплюючі парковки мають розташовуватися на під’їзді до центральної частини міста поблизу:

• залізничних станцій;

• авіаційних терміналів;

• станцій метрополітену;

• зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту.

Мінімальна відстань до вказаних об’єктів - 150 м. При цьому, до половини всіх паркомісць на перехоплюючих автостоянках мають розраховуватися для зберігання авто протягом дня, до 25% - для короткочасного зберігання протягом декількох годин.