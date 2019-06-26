Перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов станут обязательными. Такая норма начнет действовать уже с 1 июля этого года.

Минрегион вводит еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые “Park&Ride”. Обычно они размещаются на окраинах или при въезде в центры крупных городов вблизи остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, автобус или трамвай.

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Плата за такую парковку стоит копейки по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатная. Кроме того, пользователи перехватывающих парковок могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт “туда-обратно”.

Такие парковки позволяют:

– уменьшить количество пробок на дорогах,

– решить проблему с нехваткой парковок в городах,

– повысить экологическое состояние города,

– наладить движение транспорта в центре.

В соответствии со строительными нормами градостроительства такие перехватывающие автостоянки должны входить в состав транспортно-пересадочных узлов (ТБО), должны быть предусмотрены в генеральных планах и комплексных схемах транспорта крупных городов для удобной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой.

Их количество и вместимость определяется на основе расчетов перспективных пересадочных пассажиропотоков и пасажирооборотов.

Перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде к центральной части города вблизи:

• железнодорожных станций;

• авиационных терминалов;

• станций метрополитена;

• остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.

Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м. При этом, около половины всех парковочных мест на перехватывающих автостоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, примерно 25% – для краткосрочного хранения в течение нескольких часов.