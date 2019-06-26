Перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов станут обязательными. Такая норма начнет действовать уже с 1 июля этого года.
Минрегион вводит еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые “Park&Ride”. Обычно они размещаются на окраинах или при въезде в центры крупных городов вблизи остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, автобус или трамвай.
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Плата за такую парковку стоит копейки по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатная. Кроме того, пользователи перехватывающих парковок могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт “туда-обратно”.
Такие парковки позволяют:
– уменьшить количество пробок на дорогах,
– решить проблему с нехваткой парковок в городах,
– повысить экологическое состояние города,
– наладить движение транспорта в центре.
В соответствии со строительными нормами градостроительства такие перехватывающие автостоянки должны входить в состав транспортно-пересадочных узлов (ТБО), должны быть предусмотрены в генеральных планах и комплексных схемах транспорта крупных городов для удобной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой.
Их количество и вместимость определяется на основе расчетов перспективных пересадочных пассажиропотоков и пасажирооборотов.
Перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде к центральной части города вблизи:
• железнодорожных станций;
• авиационных терминалов;
• станций метрополитена;
• остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.
Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м. При этом, около половины всех парковочных мест на перехватывающих автостоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, примерно 25% – для краткосрочного хранения в течение нескольких часов.