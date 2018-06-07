Це вбереже пішоходів від наїзду машин.

Таку пропозицію висловив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

На перехрестях вулиць і доріг з пожвавленим рухом можуть з'явитися спеціальні захисні огородження. Їх призначення – захист пішоходів від автомобілів. Лев Парцхаладзе – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на своїй сторінці в соцмережі розмістив допис, у якому просить усіх небайдужих долучитись до обговорення цього важливого питання.

Як повідомляє видання Аutonews, наразі ведеться розробка нових Державних будівельних норм, від яких буде залежати зовнішній вигляд пристосованість до життя українських міст у найближчому майбутньому. В нових нормативних документах вже є пункт про обов’язкове встановлення огорож на зупинках громадського транспорту.

“Друзі, потрібні ваші конструктивні пропозиції та поради щодо необхідних змін у державні будівельні норми. Головна мета ДБН – безпека і комфорт людей! І зараз питання саме щодо безпеки”, – написав урядовець, додавши, що усі бажаючі можуть вносити власні пропозиції щодо вдосконалення інших норм.

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