Проїзд буде частково обмежено вже найближчими днями.

Автомобільний рух через Шулявський шляхопровід буде частково обмежений вже за кілька днів, а завершити реконструкцію розв’язки планують за півтора року.

Старт реконструкції був запланований на 1 травня, та початок робіт вже кілька разів відкладали. “Відстрочка пов'язана з недобросовісними скаржниками в АМКУ і численними розмовами про різні концепції розв'язки, проекти, за якими автори концепцій нічого не розробляли і не проектували. Реконструкція затримується, адже поки не визначено самих виконавців робіт і питання організації роботи – як вам відомо, під час останнього засідання профільної комісії до розгляду прийняли одну з версій реконструкції, яка подавалася раніше, проте зауваження по проекту не були враховані”, – пояснив виданню Autonews.ua Олександр Здольник, головний інженер КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд”.

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тим не менш, за його словами, будівництво розпочнеться вже за кілька днів. Наразі відомо, що естакаду відремонтують і розширять до 6 смуг, але інфраструктурних споруд не будуватимуть.

Рух шляхопроводом для транспорту буде відкрито до липня, потім доведеться їхати обхідними шляхами. У КП кажуть, що за умови злагоджених дій першу чергу реконструкції Шулявського шляхопроводу реально виконати за 17 місяців. Для проведення робіт потрібно близько 811 млн грн, ця сума включає компенсацію за знесення цеху №5 заводу “Більшовик”. При цьому, як зазначив Олександр Здольник, наразі на першу чергу реконструкції з бюджету виділено лише 380 млн грн. Другий етап реконструкції передбачає будівництво двох нових з'їздів.

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