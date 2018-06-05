Ретрокар 1955 року – один з двох випущених.

Рекордну ціну для України просять за раритетний і рідкісний спорткар Ferrari 857 S 1955 року випуску: 19 мільйонів доларів.

Автомобіль заслуговує на увагу колекціонерів хоча б тому, що це один з двох аипущених автомобілів цієї серії. До того ж, спорткар має гарний стан, судячи з фото. А от сума, яку просять за раритет – спірне питання. Спірне, оскільки фізично автомобіль знаходиться у Німеччині.

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Гоночний родстер Ferrari 857 S оснащено 3,4-літровим двигуном потужністю у 280 к. с. Максимальна швидкість спорткара – близько 270 км/год.

Фото: Ferrari 857 S / Auto.Ria

Останнім часом автомобілі Ferrari часто б’ють рекорди вартості: нещодавно з аукціону була продана Ferrari 250 GTO 1963 року за 70 мільйонів доларів, а в Україні на торги виставлена конфіскована Ferrari 456 GT з початковою вартістю у 2,1 млн. гривень.

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