Сьогодні переоформлення автомобіля в Сервісному центрі МВС не забирає багато часу грошей. І послуги "рішал" за умови чинності всіх документів не потрібні.

Купити автомобіль та перереєструвати його на нового власника сьогодні не важко, навіть за умов карантину. Для цього треба за телефоном чи на сайті ГСЦ записатись у чергу до конкретного регіонального Сервісного центру.

Приходите на визначений час разом з продавцем (покупцем) автотранспорту, надаєте інспектору необхідні документи – і від цього моменту до отримання "техпаспорту" та номерів новим власником проходить одна, максимум півтори години. За вартістю це також доступно – дешевше, ніж послуги нотаріуса.

Скільки коштує переоформити транспорт в 2020 році

Тип послуг Для авто виробництва України чи країн СНД / інших країн світу Для мототранспорту виробництва України чи країн СНД / інших країн світу Для причепів виробництва України чи країн СНД / інших країн світу Для мопедів Послуга 152 / 190 148 / 186 148 / 186 55 Номерний знак 178 / 178 73 / 73 89 / 89 60 Бланк свідоцтва 219 / 219 219 / 219 219 / 219 219 Всього 550 / 590 450 / 460 460 / 490 340

Дані на листопад 2020 року згідно інформації Головного сервісного центру МВС України

Не враховані комісії банку при перерахуванні коштів.

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Якщо автомобіль ставиться на облік в Україні вперше, власнику доведеться сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (так званий пенсійний фонд, ПФ):

якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 346 830 грн. – 3%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 346 830 грн або дорівнює 609 580 грн. – 4%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 609 580 грн. – 5%.

Ці платежі треба сплатити під час реєстрації авто та надати квитанції інспектору СЦ. Як правило, правильно розрахувати платежі допоможе касир банку, що розташований в Сервісному центрі.

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Якщо автомобіль вже був зареєстрований в Україні, продавець має сплатити податок з продажу.

Відповідно до статті 173 Податкового кодексу дохід від продажу (обміну) протягом року легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів оподатковуються за ставками:

продаж першого авто – 0%

продаж другого авто – 5% від вартості авто + військовий збір – 1,5%

продаж третього і більше – 18% від вартості авто + військовий збір – 1,5%.

При продажу автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.