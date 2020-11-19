Сегодня переоформление автомобиля в Сервисном центре МВД не отнимает много времени и денег. И услуги "решал" при условии действительности всех документов не нужны.

Купить автомобиль и перерегистрировать его на нового владельца сегодня не трудно, даже в условиях карантина. Для этого надо по телефону или на сайте ГСЦ записаться в очередь в конкретный региональный сервисный центр.

Приходите на определенное время вместе с продавцом (покупателем) автотранспорта, предоставляете инспектору необходимые документы – и с этого момента до получения техпаспорта и номеров новым владельцем проходит один, максимум полтора часа. По стоимости это также доступно – дешевле, чем услуги нотариуса.

Сколько стоит переоформить транспорт в 2020 году

Тип услуг Для автомобиля производства Украины или стран СНГ / других стран мира Для мототранспорта производства Украины или стран СНГ / других стран мира Для прицепов производства Украины или стран СНГ / других стран мира Для мопедов Услуга 152 / 190 148 / 186 148 / 186 55 Номерной знак 178 / 178 73 / 73 89 / 89 60 Бланк свидетельства 219 / 219 219 / 219 219 / 219 219 Всего 550 / 590 450 / 460 460 / 490 340

Данные на ноябрь 2020 года согласно информации Главного сервисного центра МВД Украины

Не учтены комиссии банка при перечислении средств.

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Если автомобиль ставится на учет в Украине впервые, владельцу придется уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование (так называемый пенсионный фонд, ПФ):

если стоимость транспортного средства не превышает или равна 346 830 грн. – 3%;

если стоимость транспортного средства больше 346 830 грн или равна 609 580 грн. – 4%;

если стоимость транспортного средства больше чем 609 580 грн. – 5%.

Эти платежи нужно оплатить во время регистрации авто и предоставить квитанции инспектору СЦ. Как правило, правильно рассчитать платежи поможет кассир банка, расположенный в Сервисном центре.

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Если автомобиль уже был зарегистрирован в Украине, продавец должен уплатить налог с продажи.

В соответствии со статьей 173 Налогового Кодекса доход от продажи (обмена) в течение года легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов облагаются налогом по ставкам:

продажа первого авто – 0%

продажа второго авто – 5% от стоимости авто + военный сбор – 1,5%

продажа третьего и более – 18% от стоимости авто + военный сбор – 1,5%.

При продаже автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.