Сумма оплаты зависит от стоимости автомобиля и размера прожиточного минимума.

При первой регистрации в Украине подержанного или нового легкового автомобиля нужно заплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Оно зависит от двух факторов:

От стоимости автомобиля, которая определена в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость. Величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” от 14 ноября 2019 года, с 01 января в 2020 году установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2102 гривен.

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Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (п.7 статьи 1 Закона Украины от 26.06.1997 №400 / 97-ВР “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”) являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, приобретающие право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах МВД.

Согласно пункту 8 статьи 4 Закона Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” установлены следующие ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых автомобилей:

3% – если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

4% – если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 января 2020 года при определении оплаты стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

не превышает или равна 346 830 грн. – оплачивается 3%;

больше чем 346 830 грн., но не превышает или равна 609 580 грн. – оплачивается 4%;

больше чем 609 580 грн. – оплачивается 5%.

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