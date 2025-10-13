Укр
Перереєстрація авто через Дію призупинена: підвищують ціни

Перереєстрація авто через Дію наразі неможлива- Auto24
З 13 жовтня частина автомобільних послуг у застосунку Дія тимчасово недоступна. Йдеться про заміни техпаспорта та купівлю чи продаж авто — сервісний центр МВС готується до впровадження нового тарифу на бланки, що вплине на вартість цих операцій.

За інформацією Мінцифри, послуги запрацюють знову за кілька днів. Після оновлення користувачі зможуть, як і раніше, виконувати перереєстрацію автомобіля чи оновлення техпаспорта у кілька кліків через Дію.

Міністерство обіцяє повідомити про відновлення сервісів окремо — щойно буде дано «зелене світло».

