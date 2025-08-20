Як зберегти номерний знак після перереєстрації авто

Сервісні центри МВС пропонують послугу зберігання номерних знаків після перереєстрації транспортного засобу. І навіть подбали про те, щоб можна було продовжити термін зберігання онлайн, звісно не безплатно. При цьому самостійно зберігати власні номери заборонено.
Читайте також: Чи потрібно міняти номери, якщо загубили "техпаспорт"
Що таке відповідальне зберігання номерних знаків?
Це послуга, яка дозволяє зберегти номерні знаки після їх відкріплення з автомобіля (під час перереєстрації чи зняття з обліку) у сервісному центрі МВС. Автовласник самостійно обирає термін зберігання – від 1 доби до 10 років – сплачуючи відповідну вартість: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).
Як скористатися послугою?
Послуга відповідального зберігання номерних знаків надається виключно в сервісних центрах МВС. Просто залишити номери у себе неможна…
Як працює схема:
- Зверніться до адміністратора в сервісному центрі МВС.
- Заповніть заяву, вказавши кількість діб зберігання.
- Сплатіть вартість послуги. Вона врегульована Постановою КМУ № 795 від 4 червня 2007 року.
- Загальна сума має бути не округлена, а точна, кратна вартості доби зберігання та відповідати зазначеному часовому проміжку в заяві.
Як продовжити термін зберігання?
У разі зміни планів, щоб не втратити улюблені знаки через дрібницю, слід подбати про продовження зберігання вчасно – не пізніше останнього дня зберігання.
Це можна зробити:
- особисто у сервісному центрі МВС – без реєстрації в Е-запис, просто зверніться до адміністратора;
- онлайн через Кабінет водія – платіж надійде автоматично.
- Якщо платіж не надійшов до сервісного центру МВС після закінчення терміну зберігання – номерні знаки будуть знищені. У такому випадку відновленню вони не підлягають.
Що ще варто знати про зберігання та продовження зберігання номерних знаків?
- Зберігаються лише за місцем подачі – не передаються між сервісними центрами МВС.
- Можна продовжити зберігання через довірену особу – за нотаріально посвідченою довіреністю з відповідними повноваженнями.
- Закріплюються за авто тільки під час реєстрації.
- Автовласник самостійно контролює терміни зберігання та надходження відповідного платежу.
- Знищуються автоматично після завершення терміну зберігання на наступний календарний день.
- Не можна оплатити "на інший сервісний центр МВС" – оплата має надійти на рахунок того підрозділу, де зберігаються номерні знаки.
Найчастіші запитання:
- Чи можна сплатити заздалегідь на кілька місяців? Так. Можна одразу сплатити за будь-яку кількість днів.
- Забув продовжити – знищили номерні. Що робити? На жаль, знищені номерні знаки не підлягають відновленню. Обрати нові можна буде під час реєстрації нового транспортного засобу.
- Мій номер – з улюбленим регіоном. Чи можна лишити його при переїзді? Так. Якщо номерний знак відповідає новим стандартам, його можна використовувати на новому авто, незалежно від місця реєстрації.
- Чи можна зберегти номерні знаки старого зразка? Номерні знаки мають відповідати лише новим нормам ДСТУ, тобто застарілі номерні знаки збереженню та перезакріпленню не підлягають.