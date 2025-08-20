Як зберегти номерний знак після перереєстрації авто

Сервісні центри МВС пропонують послугу зберігання номерних знаків після перереєстрації транспортного засобу. І навіть подбали про те, щоб можна було продовжити термін зберігання онлайн, звісно не безплатно. При цьому самостійно зберігати власні номери заборонено.

Що таке відповідальне зберігання номерних знаків?

Це послуга, яка дозволяє зберегти номерні знаки після їх відкріплення з автомобіля (під час перереєстрації чи зняття з обліку) у сервісному центрі МВС. Автовласник самостійно обирає термін зберігання – від 1 доби до 10 років – сплачуючи відповідну вартість: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).

Як скористатися послугою?

Послуга відповідального зберігання номерних знаків надається виключно в сервісних центрах МВС. Просто залишити номери у себе неможна…

Як працює схема:

Зверніться до адміністратора в сервісному центрі МВС.

Заповніть заяву, вказавши кількість діб зберігання.

Сплатіть вартість послуги. Вона врегульована Постановою КМУ № 795 від 4 червня 2007 року.

Загальна сума має бути не округлена, а точна, кратна вартості доби зберігання та відповідати зазначеному часовому проміжку в заяві.

Як продовжити термін зберігання?

У разі зміни планів, щоб не втратити улюблені знаки через дрібницю, слід подбати про продовження зберігання вчасно – не пізніше останнього дня зберігання.

Це можна зробити:

особисто у сервісному центрі МВС – без реєстрації в Е-запис, просто зверніться до адміністратора;

онлайн через Кабінет водія – платіж надійде автоматично.

Якщо платіж не надійшов до сервісного центру МВС після закінчення терміну зберігання – номерні знаки будуть знищені. У такому випадку відновленню вони не підлягають.

Що ще варто знати про зберігання та продовження зберігання номерних знаків?

Зберігаються лише за місцем подачі – не передаються між сервісними центрами МВС.

Можна продовжити зберігання через довірену особу – за нотаріально посвідченою довіреністю з відповідними повноваженнями.

Закріплюються за авто тільки під час реєстрації.

Автовласник самостійно контролює терміни зберігання та надходження відповідного платежу.

Знищуються автоматично після завершення терміну зберігання на наступний календарний день.

Не можна оплатити "на інший сервісний центр МВС" – оплата має надійти на рахунок того підрозділу, де зберігаються номерні знаки.

Найчастіші запитання: