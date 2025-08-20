Как сохранить номерной знак после перерегистрации автомобиля

Сервисные центры МВД предлагают услугу хранения номерных знаков после перерегистрации транспортного средства. И даже позаботились о том, чтобы можно было продлить срок хранения онлайн, конечно, не бесплатно. При этом самостоятельно хранить собственные номера запрещено.

Что такое ответственное хранение номерных знаков?

Это услуга, которая позволяет сохранить номерные знаки после их открепления с автомобиля (при перерегистрации или снятия с учета) в сервисном центре МВД. Автовладелец самостоятельно выбирает срок хранения – от 1 суток до 10 лет – оплачивая соответствующую стоимость: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

Как воспользоваться услугой?

Услуга ответственного хранения номерных знаков предоставляется исключительно в сервисных центрах МВД. Просто оставить номера у себя нельзя..

Как работает схема:

Обратитесь к администратору в сервисном центре МВД.

Заполните заявление, указав количество суток хранения.

Оплатите стоимость услуги. Она урегулирована Постановлением КМУ № 795 от 4 июня 2007 года.

Общая сумма должна быть не округленная, а точная, кратная стоимости суток хранения и соответствовать указанному временному промежутку в заявлении.

Как продлить срок хранения?

В случае изменения планов, чтобы не потерять любимые знаки по пустякам, следует позаботиться о продлении хранения вовремя – не позднее последнего дня хранения.

Это можно сделать:

лично в сервисном центре МВД – без регистрации в Е-запись, просто обратитесь к администратору;

онлайн через Кабинет водителя – платеж поступит автоматически.

Если платеж не поступил в сервисный центр МВД после окончания срока хранения – номерные знаки будут уничтожены. В таком случае восстановлению они не подлежат.

Что еще стоит знать о хранении и продлении хранения номерных знаков?

Хранятся только по месту подачи – не передаются между сервисными центрами МВД.

Можно продлить хранение через доверенное лицо – по нотариально заверенной доверенности с соответствующими полномочиями.

Закрепляются за авто только во время регистрации.

Автовладелец самостоятельно контролирует сроки хранения и поступления соответствующего платежа.

Уничтожаются автоматически после завершения срока хранения на следующий календарный день.

Нельзя оплатить "на другой сервисный центр МВД" – оплата должна поступить на счет того подразделения, где хранятся номерные знаки.

Самые частые вопросы: