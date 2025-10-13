Перерегистрация авто через Дию приостановлена: повышают цены

С 13 октября часть автомобильных услуг в приложении Дія временно недоступна. Речь идет о замене техпаспорта и покупке или продаже авто - сервисный центр МВД готовится к внедрению нового тарифа на бланки, что повлияет на стоимость этих операций.

По информации Минцифры, услуги заработают снова через несколько дней. После обновления пользователи смогут, как и раньше, выполнять перерегистрацию автомобиля или обновление техпаспорта в несколько кликов через Дію.

Министерство обещает сообщить о восстановлении сервисов отдельно - как только будет дан "зеленый свет".