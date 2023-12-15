19 грудня Мінцифра обіцяє провести Diia Summit. На цій події Мінцифра анонсує свої найближчі плани та презентує нові послуги в Дії.

Найочікуваніша послуга - перереєстрація авто в Дії. За словами міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка вона мала запрацювати ще у вересні, але наразі запущена лише в бета-тесті. Можливо, саме під час Diia Summit буде оголошено офіційний старт для цієї послуги.

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Перереєстрація авто в Дії

Послуга для водіїв, яка має змінити підхід до купівлі-продажу авто. Зробити це можна буде в кілька кліків у Дії без зайвих перевірок та посередників. "Це значно прискорить процес і прибере корупційні ризики. Адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора", – кажуть у Мінцифрі. На першому етапі послуга буде доступна для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Як це працюватиме? Продавець зможе сформувати заяву в Дії та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві потрібно буде лише його підписати і вибрати: залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією. Крім того, у Дії також можна буде замовити доставлення техпаспорта та нового номерного знака на відділення Укрпошти. Тож більше не доведеться повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.

Зараз послуга в бета-тесті, тож перші користувачі вже мали змогу продати чи придбати авто в Дії.