19 декабря Минцифра обещает провести Diia Summit. На этом событии Минцифра анонсирует свои ближайшие планы и презентует новые услуги в Дії.

Самая ожидаемая услуга - перерегистрация авто в “Дії”. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко она должна была заработать еще в сентябре, но пока запущена только в бета-тесте. Возможно, именно во время Diia Summit будет объявлен официальный старт для этой услуги.

Читайте также: Михаил Федоров рассказал, когда заработает перерегистрация авто в "Дії"

Перерегистрация авто в Дии

Услуга для водителей, которая должна изменить подход к купле-продаже авто. Сделать это можно будет в несколько кликов в Дії без лишних проверок и посредников. "Это значительно ускорит процесс и уберет коррупционные риски. Ведь проверка авто и пользователей будет осуществляться автоматически, без участия администратора", – говорят в Минцифре. На первом этапе услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Как это будет работать? Продавец сможет сформировать заявление в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор. Покупателю нужно будет только его подписать и выбрать: оставить старый номерной знак или изменить на новый со специальной серией. Кроме того, в Дії также можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение Укрпочты. Поэтому больше не придется повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.

Сейчас услуга в бета-тесте, поэтому первые пользователи уже имели возможность продать или приобрести авто в Дии.