Перерегистрация авто в "Дії" продолжается в тестовом режиме. Доступной для украинцев эта услуга станет "совсем скоро".

О доставке водительского удостоверения, перерегистрации автомобиля в “Дії” и интеграции “Дія.Підпису” в приложение Укрзалізниці рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона.

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Михаил Федоров ответил на следующие вопросы:

как работает новая услуга в “Дії” - доставка водительского удостоверения

на каком этапе внедрения услуги перерегистрации авто в “Дії”

почему удобно пользоваться “Дія.Подписью”

какие первые результаты интеграции “Дія.Подписи” в приложение Укрзализныце

Напомним, что ранее Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант. В январе этого года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обещал, что растаможка авто в "Дії" заработает "совсем скоро".