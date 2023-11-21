Перереєстрація авто в "Дії" працює у тестовому режимі. Доступною для українців ця послуга стане "незабаром".
Про доставку водійського посвідчення, перереєстрацію авто в “Дії” та інтеграцію “Дія.Підпису” в додаток Укрзалізниці розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.
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Михайло Федоров відповів на наступні питання:
- як працює нова послуга в “Дії” — доставка водійського посвідчення
- на якому етапі впровадження послуги перереєстрації авто в Дії
- чому зручно користуватися “Дія.Підписом”
- які перші результати інтеграції 2Дії.Підпису” в застосунок Укрзалізниці
Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант. У січні цього року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обіцяв що розмитнення авто в "Дії" запрацює «зовсім скоро».