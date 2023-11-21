Перереєстрація авто в "Дії" працює у тестовому режимі. Доступною для українців ця послуга стане "незабаром".

Про доставку водійського посвідчення, перереєстрацію авто в “Дії” та інтеграцію “Дія.Підпису” в додаток Укрзалізниці розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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Михайло Федоров відповів на наступні питання:

як працює нова послуга в “Дії” — доставка водійського посвідчення

на якому етапі впровадження послуги перереєстрації авто в Дії

чому зручно користуватися “Дія.Підписом”

які перші результати інтеграції 2Дії.Підпису” в застосунок Укрзалізниці

Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант. У січні цього року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обіцяв що розмитнення авто в "Дії" запрацює «зовсім скоро».