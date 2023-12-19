Увесь процес купівлі-продажу транспортних засобів запрацює в онлайн форматі. Тепер оформити угоду з купівлі автомобіля можна в Дії за 15 хвилин баз відвідування Сервісного центру МВС.

Під час проведення Diia Summit Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про старт переоформлення транспортних засобів через Дію. Послуга активується 20 грудня.

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Тепер для оформлення купівлі-продажу авто взагалі не потрібно відвідувати сервісний центр МВС. Уся процедура відбувається у додатку Дія. Новий пластиковий техпаспорт та номери можна отримати поштою.