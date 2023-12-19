Весь процесс купли-продажи транспортных средств заработает в онлайн формате. Теперь оформить сделку по покупке автомобиля можно в Дії за 15 минут баз посещения Сервисного центра МВД.

Во время проведения Diia Summit Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о старте переоформления транспортных средств через Дію. Услуга активируется 20 декабря.

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Теперь для оформления купли-продажи авто вообще не нужно посещать Сервисный центр МВД. Вся процедура происходит в приложении Дія. Новый пластиковый техпаспорт и номера можно получить по почте.