Для оформлення купівлі-продажу вживаного автомобіля не потрібно буде нікуди їздити. Усі процедури можна буде проводити самостійно продавець та покупець через додаток "Дія".

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Єдиною перепоною для запровадження такої концепції поки що залишається експертний огляд (звірка номерних агрегатів).

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Тим не менш, заступник міністра вже анонсував концептуальні кроки, які будуть здійснювати МВС України та ГСЦ найближчим часом для покращення роботи СЦ МВС у частині реєстрації/перереєстрації транспортного засобу (далі - ТЗ) як найбільш затребуваної послуги.

Фактично послугу реєстрації/перереєстрації ТЗ можна буде здійснити дистанційно, за винятком експертного дослідження. На сьогодні триває погодження із зацікавленими сторонами проекту акту про виокремлення експертного дослідження з процедури фактичної реєстрації/перереєстрації ТЗ.

Бачення майбутнього алгоритму реєстрації/перереєстрації ТЗ: