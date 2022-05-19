Для оформления купли-продажи подержанного автомобиля не нужно будет никуда ездить. Все процедура будет оформляться самостоятельно продавцом и покупателем через приложение "Дия".
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Единственной преградой для внедрения такой концепции пока остается экспертный обзор (сверка номерных агрегатов).
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Тем не менее, заместитель министра уже анонсировал концептуальные шаги, которые будут осуществлять ГСЦ МВД Украины и в ближайшее время для улучшения работы СЦ МВД в части регистрации/перерегистрации транспортного средства (далее - ТС) как наиболее востребованной услуги.
Фактически услугу регистрации/перерегистрации ТС можно будет осуществить дистанционно, за исключением экспертного исследования. На сегодня идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта о выделении экспертного исследования с процедуры фактической регистрации/перерегистрации ТС.
Видение будущего алгоритма регистрации/перерегистрации ТС:
- заключаете договор покупки авто в телефоне через приложение действие;
- договор автоматически поступает к серверу МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;
- если проверка прошла успешно – электронный техпаспорт появился в телефоне покупателя;
- номерные знаки можно оставить на авто, или самостоятельно приобрести у производителя.