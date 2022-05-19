Для оформления купли-продажи подержанного автомобиля не нужно будет никуда ездить. Все процедура будет оформляться самостоятельно продавцом и покупателем через приложение "Дия".

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Единственной преградой для внедрения такой концепции пока остается экспертный обзор (сверка номерных агрегатов).

Читайте также: в МВД рассказали, будет ли введена услуга перерегистрации авто в "Дии"

Тем не менее, заместитель министра уже анонсировал концептуальные шаги, которые будут осуществлять ГСЦ МВД Украины и в ближайшее время для улучшения работы СЦ МВД в части регистрации/перерегистрации транспортного средства (далее - ТС) как наиболее востребованной услуги.

Фактически услугу регистрации/перерегистрации ТС можно будет осуществить дистанционно, за исключением экспертного исследования. На сегодня идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта о выделении экспертного исследования с процедуры фактической регистрации/перерегистрации ТС.

Видение будущего алгоритма регистрации/перерегистрации ТС: