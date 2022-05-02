В Министерстве внутренних дел пока решают, когда вводить в приложении "Дия" услугу по перерегистрации авто.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко на брифинге в медиацентре Украина – Укринформ.

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"Относительно того, запускать ли сервис перерегистрации авто, то здесь есть определенные вопросы, критично ли это надо сейчас. Сервисные центры работают в большинстве регионов, где это сейчас возможно. Мы будем это взвешивать. Технически мы к этому готовимся, будет ли это вводиться. Мы пока не готовы об этом проинформировать", – сказал Бондаренко.

Как сообщалось, в Министерстве внутренних дел в 2022 году планировали ввести в приложении "Дия" ряд услуг, среди которых возможность перерегистрации авто.