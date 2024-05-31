Громадяни активно користуються онлайн послугами сервісних центрів МВС. Це обмін посвідчення водія, продаж транспортних засобів у застосунку Дія та призначення належного користувача. Про це розповіла начальниця управління комунікації МВС Катерина Самітовська в прямому ефірі телеканалу «Суспільне Новини».

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Через застосунок Дія було продано понад 100 тисяч транспортних засобів за перші пів року. Також закріплено за цими автівками понад 10,5 тисяч комплектів нових номерів із серією DІ.

Іноді стаються випадки, коли неможливо перереєструвати транспортний засіб онлайн. Це стається, якщо під час автоматичної перевірки засобами Єдиного державного реєстру виявлено, що авто викрадено, арештовано або власник має обмеження або перебуває в розшуку.

«Після успішної перевірки, договір надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор перереєстровує транспортний засіб, закріплює номерні знаки із серією DI та друкує свідоцтво про реєстрацію. Готовий пакет документів ДП «Інфотех» передає до Укрпошти. А поштовий оператор здійснює доставку на обране покупцем відділення», – розповіла Катерина Самітовська.

Також начальниця управління комунікації звернула увагу, що зараз серед водіїв має попит онлайн послуга – призначення належного користувача. Вона актуальна для тих осіб, які передають у користування свої автівки родичам, друзям та знайомим. З початку року було призначено майже 110 тисяч належних користувачів.

Катерина Самітовська нагадала, що призначити належного користувача можливо у сервісному центрі МВС, а також онлайн – у Кабінеті водія і в Дії: «Належний користувач – це водій, який на законних підставах керує транспортним засобом, який йому не належить. Тож якщо належний користувач порушить правила дорожнього руху, штрафи надходять не власнику, а йому».

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що нещодавно було запущено новий сервіс для юридичних осіб – Кабінет водія для бізнесу. У ньому юридичні особи можуть призначати належного користувача без відвідування сервісного центру МВС.