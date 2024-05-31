Перерегистрация в Дії и назначение надлежащего пользователя пользуются самым белым спросом

Граждане активно пользуются онлайн услугами сервисных центров МВД. Это обмен водительского удостоверения, продажа транспортных средств в приложении Дія и назначение надлежащего пользователя. Об этом рассказала начальник управления коммуникации МВД Екатерина Самитовская в прямом эфире телеканала "Суспільне Новини".

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Через приложение Дія было продано более 100 тысяч транспортных средств за первые полгода. Также закреплено за этими автомобилями более 10,5 тысяч комплектов новых номеров с серией DІ.

Иногда происходят случаи, когда невозможно перерегистрировать транспортное средство онлайн. Это происходит, если во время автоматической проверки средствами Единого государственного реестра обнаружено, что авто похищено, арестовано или владелец имеет ограничения или находится в розыске.

"После успешной проверки, договор поступает в сервисный центр МВД. Администратор перерегистрирует транспортное средство, закрепляет номерные знаки с серией DI и печатает свидетельство о регистрации. Готовый пакет документов ГП "Инфотех" передает в Укрпочту. А почтовый оператор осуществляет доставку на выбранное покупателем отделение", – рассказала Екатерина Самитовская.

Также начальница управления коммуникации обратила внимание, что сейчас среди водителей пользуется спросом онлайн услуга – назначения надлежащего пользователя. Она актуальна для тех лиц, которые передают в пользование свои машины родственникам, друзьям и знакомым. С начала года было назначено почти 110 тысяч надлежащих пользователей.

Екатерина Самитовская напомнила, что назначить надлежащего пользователя возможно в сервисном центре МВД, а также онлайн – в Кабинете водителя и в Дии: "Надлежащий пользователь – это водитель, который на законных основаниях управляет транспортным средством, который ему не принадлежит. Поэтому если надлежащий пользователь нарушит правила дорожного движения, штрафы поступают не владельцу, а ему".

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что недавно был запущен новый сервис для юридических лиц – Кабинет водителя для бизнеса. В нем юридические лица могут назначать надлежащего пользователя без посещения сервисного центра МВД.