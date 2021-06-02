Внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.

Для цього їм необхідно надати довідку про взяття на облік в якості переселенців. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України.

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Кабмін вніс відповідні зміни до постанов від 8 травня 1993 року №340 і 7 вересня 1998 року №1388.

Зміни дозволяють внутрішньо переміщеним особам, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, отримувати водійське посвідчення і допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів.

Для цього переселенцям необхідно надати довідку про взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи або її відображення в електронній формі на порталі "Дія".