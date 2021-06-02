Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украине территории позволили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.

Для этого им необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве переселенцев. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины.

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Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 №340 и 7 сентября 1998 №1388.

Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица или ее отражение в электронной форме на портале "Дия".