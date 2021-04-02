Новые бланки удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства должны были появиться еще в сентябре прошлого года. Но по факту выдавать их начали только теперь.

Первого апреля 2021 года был выдан первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения.

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В главном сервисном центре МВД считают, что выдача новых бланков документов водителя "приблизит нас к европейскому наследию".

"В Киевской области сегодня впервые был выдан обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения во время его обмена. Эта инновация постепенно придет и в другие регионы, только стоит дождаться окончания еще старых образцов бланков", – сообщили в Главном сервисном центре МВД.