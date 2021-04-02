Нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу були затверджені Кабміном ще у вересні минулого року. Але по факту видавати їх почали тільки тепер.

Першого квітня 2021 року був виданий перший оновлений пластиковий бланк посвідчення водія.

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У головному сервісному центрі МВС вважають що видача нових бланків документів водія “наблизить нас до європейського наслідування”.

“У Київській області сьогодні вперше був виданий оновлений пластиковий бланк посвідчення водія під час його обміну. Ця інновація поступово завітає і в інші регіони, тільки варто дочекатися закінчення ще старих зразків бланків”, - повідомили в Головному сервісному центрі МВС.