Перевезення небезпечних вантажів набуває популярності

Перевезення небезпечних вантажів вимагає підвищеної відповідальності та додаткової підготовки для водіїв. Для перевезення небезпечних вантажів водіям та транспортним засобам потрібно отримувати відповідні дозвільні документи.

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Дозволи для водіїв

За 2024 рік регіональні сервісні центри МВС видали понад 9 тисяч свідоцтв ДОПНВ про підготовку водіїв. Цей документ дозволяє їм керувати транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі (паливо, зброю, відходи тощо).

Вартість послуги складає: видача свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (зі складанням запитів) – 78 гривень, в тому числі й при повторному прийнятті запитів. Також сплачується вартість бланкової продукції (орієнтовна вартість бланків становить – 306 грн). Детальна інформація щодо умов складання запитів і подачі деяких документів розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.

Дозволи для транспорту

За 2024 рік було видано майже 18 тисяч і продовжено понад 8 тисяч свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Вартість послуги: видача свідоцтва про доставку транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів – 93 грн. Додатково сплачується вартість бланкової продукції (орієнтовна вартість бланків складає – 36 грн). Послуга надається терміном до п'яти робочих днів з дати надходження заяви. Детальна інформація щодо отримання свідоцтва для транспортних засобів стосовно перевезення визначених небезпечних вантажів розміщена за цим посиланням.