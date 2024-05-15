Спрощено процедуру отримання дозволів на перевезення небезпечних вантажів

Процедуру видачі та оформлення свідоцтва про допуск до перевезення небезпечних вантажів для транспортних засобів було спрощено. Про це заявив головний спеціаліст відділу організації перевезення небезпечних вантажів Головного сервісного центру МВС Сергій Дригуля.

Читайте також: Перевезення небезпечних вантажів: що змінилося у вимогах

«За останні 2 роки Головним сервісним центром МВС було удосконалено процедуру допуску транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів. Сьогодні, відповідно до наказу МВС № 656, для допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів необхідно подати в регіональний або територіальний сервісний центр заяву, свідоцтво про допущення ТЗ (якщо це продовження строку дії такого свідоцтва), та платіжний документ. У разі перевезення небезпечних вантажів у цистернах, необхідно додатково подати документ, який підтверджує проходження їх перевірки. З липня 2023 року ми дозволили надавати документи про перевірку, видані перевіряючими органами країн-учасниць ДОПНВ. Перевізник може надати нам такий документ з офіційним перекладом. Це спростило процедуру отримання наших свідоцтв», — розповів Сергій Дригуля.

Також було скорочено термін видачі/продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів з 10 до 5 робочих днів. Збільшено строк дії свідоцтва з 6 місяців до 1 року.

Було спрощено процедуру отримання свідоцтва ДОПНВ про підготовку водіїв та уповноваженого завдяки зменшенню кількості документів, що подаються для отримання послуги. Виключено медичну довідку, копію диплома про вищу освіту, копію трудової книжки та свідоцтва про закінчення центру спеціального навчання. З двох іспитів у сервісному центрі залишився один з використанням посилених заходів контролю при його складанні.