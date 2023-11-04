Україна спростила процедуру видачі та оформлення свідоцтва для транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі. Відтепер перевізники зможуть не лише швидше отримувати ці документи, але й мають їх подвоєний термін дії.

Якщо раніше на оформлення допуску транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів від їх здачі до отримання витрачалося десять днів, то тепер цей процес обмежено терміном у п’ять днів. Це полегшить роботу перевізників та сприятиме розвитку їх бізнесу.

Також змінено термін дії такого дозволу. Донедавна видане на транспортний засіб Свідоцтво мало юридичну силу всього шість місяців. Відтепер цей документ на транспортний засіб для перевезення небезпечних вантажів діє протягом року.

Читайте також Чи варто заправлятися, коли на АЗС зливається бензовоз

З’явилися зміни й щодо повернення старого Свідоцтва до Сервісних центрів МВС. Його доповнено пунктом про зміну номерного знака.

Новий перелік вимог для повернення Свідоцтва:

після припинення експлуатації транспортного засобу;

після закінчення строку дії свідоцтва;

у разі зміни власника транспортного засобу або перевізника;

якщо суттєво змінилася одна чи більше з основних характеристик транспортного засобу;

якщо змінено номерний знак транспортного засобу.

Термін дії свідоцтва на такі та йому подібні транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів збільшився з шести місяців до одного року. Фото: Everlast

Як зазначає Сервісний центр МВС, ці нововведення зменшать адміністративне та фінансове навантаження на представників бізнесу, власників транспортних засобів та самих перевізників. Також підвищиться рівень безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів.