Украина упростила процедуру выдачи и оформления свидетельства транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Теперь перевозчики смогут не только быстрее получать эти документы, но и имеют их удвоенный срок действия.

Если раньше на оформление допуска транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов от их сдачи до получения уходило десять дней, то теперь тот процесс ограничен сроком в пять дней. Это облегчит работу перевозчиков и будет способствовать развитию их бизнеса.

Также изменен срок действия такого разрешения. До недавнего времени выданное на транспортное средство Свидетельство имело юридическую силу всего шесть месяцев. Теперь этот документ на транспортное средство для перевозки опасных грузов действует в течение года.

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Появились изменения и по возвращению старого Свидетельства в Сервисные центры МВД. Он дополнен пунктом об изменении номерного знака.

Новый перечень требований для возвращения Свидетельства:

после прекращения эксплуатации транспортного средства;

по истечении срока действия свидетельства;

в случае смены владельца транспортного средства или перевозчика;

если существенно изменилась одна или более основных характеристик транспортного средства;

если изменен номерной знак транспортного средства.

Срок действия Свидетельства на такие и подобные ему транспортные средства для перевозки опасных грузов увеличился с шести месяцев до одного года. Фото: Everlast

Как отмечает Сервисный центр МВД, эти нововведения снизят административную и финансовую нагрузку на представителей бизнеса, владельцев транспортных средств и самих перевозчиков. Также повысится уровень безопасности дорожной перевозки опасных грузов.