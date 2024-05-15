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Упрощена процедура получения разрешений на перевозку опасных грузов

Для перевозки опасных грузов обязательно нужно иметь разрешение от государственных структур. Впрочем, процедура его получения стала немного проще.
Получение разрешения на перевозку опасных грузов упрощено - Auto24

Перевозка опасных грузов

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Евгений Гудущан
logo16 мая, 12:00
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Процедура выдачи и оформления свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов для транспортных средств была упрощена. Об этом заявил главный специалист отдела организации перевозки опасных грузов Главного сервисного центра МВД Сергей Дригуля.

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"За последние 2 года Главным сервисным центром МВД была усовершенствована процедура допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов. Сегодня, соответствии с приказом МВД № 656, для допущения транспортного средства к перевозке опасных грузов необходимо подать в региональный или территориальный сервисный центр заявление, свидетельство о допущении ТС (если это продление срока действия такого свидетельства), и платежный документ. В случае перевозки опасных грузов в цистернах, необходимо дополнительно подать документ, подтверждающий прохождение их проверки. С июля 2023 года мы разрешили предоставлять документы о проверке, выданные проверяющими органами стран-участниц ДОПОГ. Перевозчик может предоставить нам такой документ с официальным переводом. Это упростило процедуру получения наших свидетельств", - рассказал Сергей Дригуля.

Также был сокращен срок выдачи/продления свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов с 10 до 5 рабочих дней. Увеличен срок действия свидетельства с 6 месяцев до 1 года.

Была упрощена процедура получения свидетельства ДОПОГ о подготовке водителей и уполномоченного благодаря уменьшению количества документов, подаваемых для получения услуги. Исключено медицинскую справку, копию диплома о высшем образовании, копию трудовой книжки и свидетельства об окончании центра специального обучения. Из двух экзаменов в сервисном центре остался один с использованием усиленных мер контроля при его сдаче.

#Регистриция автомобиля #Новости #Aвтобизнес #Перевозки

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