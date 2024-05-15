Упрощена процедура получения разрешений на перевозку опасных грузов

Процедура выдачи и оформления свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов для транспортных средств была упрощена. Об этом заявил главный специалист отдела организации перевозки опасных грузов Главного сервисного центра МВД Сергей Дригуля.

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"За последние 2 года Главным сервисным центром МВД была усовершенствована процедура допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов. Сегодня, соответствии с приказом МВД № 656, для допущения транспортного средства к перевозке опасных грузов необходимо подать в региональный или территориальный сервисный центр заявление, свидетельство о допущении ТС (если это продление срока действия такого свидетельства), и платежный документ. В случае перевозки опасных грузов в цистернах, необходимо дополнительно подать документ, подтверждающий прохождение их проверки. С июля 2023 года мы разрешили предоставлять документы о проверке, выданные проверяющими органами стран-участниц ДОПОГ. Перевозчик может предоставить нам такой документ с официальным переводом. Это упростило процедуру получения наших свидетельств", - рассказал Сергей Дригуля.

Также был сокращен срок выдачи/продления свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов с 10 до 5 рабочих дней. Увеличен срок действия свидетельства с 6 месяцев до 1 года.

Была упрощена процедура получения свидетельства ДОПОГ о подготовке водителей и уполномоченного благодаря уменьшению количества документов, подаваемых для получения услуги. Исключено медицинскую справку, копию диплома о высшем образовании, копию трудовой книжки и свидетельства об окончании центра специального обучения. Из двух экзаменов в сервисном центре остался один с использованием усиленных мер контроля при его сдаче.