Перевозка опасных грузов приобретает популярность

Перевозка опасных грузов требует повышенной ответственности и дополнительной подготовки для водителей. Для перевозки опасных грузов водителям и транспортным средствам нужно получать соответствующие разрешительные документы.

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Разрешения для водителей

За 2024 год региональные сервисные центры МВД выдали более 9 тысяч свидетельств ДОПОГ о подготовке водителей. Этот документ позволяет им управлять транспортными средствами, перевозящими опасные грузы (топливо, оружие, отходы и т.д.).

Стоимость услуги составляет: выдача свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя (с составлением запросов) – 78 гривен, в том числе и при повторном принятии запросов. Также оплачивается стоимость бланковой продукции (ориентировочная стоимость бланков составляет – 306 грн). Подробная информация об условиях составления запросов и подачи некоторых документов размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

Разрешения для транспорта

За 2024 год было выдано почти 18 тысяч и продлено более 8 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

Стоимость услуги: выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов – 93 грн. Дополнительно оплачивается стоимость бланковой продукции (ориентировочная стоимость бланков составляет – 36 грн). Услуга предоставляется сроком до пяти рабочих дней с даты поступления заявления. Подробная информация о получении свидетельства для транспортных средств по перевозке определенных опасных грузов размещена по этой ссылка.