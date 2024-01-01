Перевізники Нідерландів готуються до армійської логістики

Питання назріло після вторгнення Росії в Україну, але нині почало набувати неабиякої актуальності для армійської логістики, оскільки над Європою нависла реальна загроза російської агресії. Про це з посиланням на ad.nl повідомляє transport-online.nl.

В урядових офісах та у суспільстві поступово почали усвідомлювати, що Нідерланди також можуть стати стороною війни. На стурбованість Міноборони країни щодо посилення армійської логістики в транспортних компаніях зреагували позитивно. Там не проти допомоги, але задумалися над тим, а чи в праві вони дозволити своєму персоналу так ризикувати?

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Уряд вважає, що готова має бути не лише армія, але й суспільство. Особливо в логістиці воєнного часу. Вже не секрет, що транспортні компанії мають відіграти у цьому важливу роль. Якщо армії потрібно швидко перевезти війська та техніку, потрібні вантажівки.

Ось таке є (вгорі), а так може статися після призову вантажівки (внизу) до армійського автопарку. Фото: сайт ad.nl

Елізабет Пост, голова Ради з транспорту та логістики Нідерландів, розуміє це краще за будь-кого. Вона схиляється до думки, що приватний цивільний транспортний сектор має у разі потреби встати на захист країни та свого народу.

"Якщо ви не можете доставити речі, необхідні для забезпечення вашої безпеки, у потрібне місце у потрібний час, то є проблема", – зазначила Елізабет Пост.

Міністерство оборони не пізніше липня має оголосити про своє рішення та плану дій стосовно того, що саме, куди та в якій кількості мають постачати нідерландські транспортні компанії.