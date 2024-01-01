Нідерланди закуповують тактичні машини Oshkosh JLTV для охорони берегів

Законтрактовано відразу півтори сотні таких автомобілів. Про це з посиланням на сайт виробника Oshkosh Defense розповів Militarnyi. Першими замовлений транспорт переднього краю отримають підрозділи Королівського корпусу морської піхоти Нідерландів.

Базовий Oshkosh JLTV розроблений в рамках програми Joint Light Tactical Vehicle (Спільний легкий тактичний транспортний засіб). Планувалося, що JLTV замінить багатоцільовий колісний автомобіль HMMWV підрозділу AM General High Mobility (HMMWV), але з деяких джерел стало відомо, що JLTV тільки частково замінить HMMWV.

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Нині вже завершено тестування та вирішується доля нової версії eJLTV – гібридно-електричної машини (див. відео внизу). Вона має таку ж загальну продуктивність, як і базовий JLTV, з додаванням безшумного приводу, подовженого безшумного пробігу, покращеної економії палива, що дозволяє солдатам та морським піхотинцям виконувати бойові, патрульні та розвідувальні сценарії.

"Наш DXPV дуже поширений серед приблизно 22 000 JLTV, поставлених до Міністерства оборони США, і понад 1600 JLTV, вироблених для інших країн НАТО та союзників, які будуть використовуватися зараз і в майбутньому", – зазначив головний програмний директор Oshkosh Defense Пет Вільямс.

Фото: Oshkosh Defense

В Нідерландах замовили спрощену мобільну версію, у якій повністю відсутні двері дворядної кабіни. Є й інші доопрацювання, що дозволять морським піхотинцям миттєво покидати салон і так само прудко в нього здійснювати посадку, доставляти додатковий боєкомплект, амуніцію тощо.

Звісно, він легший від базової версії бойової тактичної машини JLTV з чотиримісною кабіною масою 2,3 тонни. Це дозволяє збільшити корисне навантаження, додавши до паспортних 1,5 тон ще певну кількість поклажі. Від цього машина ходових характеристик не втратить – позашляховик легко впорається як на чистому бездоріжжі, так і в багнюці.

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Попри брутальність та мілітарні специфікації конструкції, JLTV має доволі плавний хід. Цьому сприяє інтелектуальна незалежна система підвіски TAK-4i, що поєднує в собі блок пружин і амортизаторів з поршнем, наповненим газом високого тиску. Завдяки такому рішенню кожне колесо може рухатися вертикально більш ніж на 50 см.

Тут є ще один конструкційний карт-бланш для екіпажу щодо пересування по бездоріжжю. Розробники подбали про те, щоб підвіска TAK-4i з цифровим управлінням налаштовувалася не тільки на погодні умови та рельєф місцевості. Під час руху, наприклад, по схилу, транспортний засіб може бути вирівняний.

Фото: Oshkosh Defense



При потребі, ця система дозволяє автомобілю максимально опуститися донизу, що робить його менш помітним у складках місцевості – в рейді, розвідці чи патрулюванні саме те.

Ходові можливості Oshkosh JLTV забезпечує 6,6-літровий турбодизель Gale Banks Engineering 866T V8 потужністю 340 к.с., який базується на агрегаті GM Duramax. Привід передається на чотири півосі від шестиступеневої АКПП Allison 2500SP.

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Поєднання силового потенціалу з інтелектуальною підвіскою та передатковим числом із цифровим керуванням дозволяє не лише динамічно керувати навіть на дуже складній місцевості, а й швидко адаптуватися до мінливих умов.

Фото: Oshkosh Defense

Через ці та інші постулати привабливості оборонне відомство й вирішило придбати півтори сотні тактичних машин переднього краю. Щоправда, про вартість контракту невідомо.