В Нідерландах оштрафували за вантажівку з додатковими світловими приладами

Зазвичай європейська поліція лояльна до збільшеної кількості ліхтарів на вантажівках, навіть попри такі доповнення до заводської конструкції. На той десяток чи близько цього додаткових приладів зверху та знизу кабіни, що не впливають на безпеку руху, увагу практично не звертають.

Однак, пише transport-online.nl, винятки є. Терпіння обірвався, коли на дорозі з’явився магістральний тягач, у якого на кабіні додаткових "позицій" було не десяток, а кілька десятків.

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За таке ігнорування заводської конструкції та безпеки руху поліція змушена була зупинити вантажівку та вивести її з дороги загального користування. Перевірка проходила у місті Тілбург.

MAN TGX румунської транспортної компанії спереду був прикритий незвично великою кількістю додаткового освітлення. Це були, серед іншого, ліхтарі, що оточують все лобове скло або заповнюють обидві нижні решітки радіатора.

Як зазначили офіцери у своєму коментарі, "кількість ліхтарів здавалася трохи завеликою".

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"Ймовірно, він все ще був у різдвяному настрої, але ми подумали, що це занадто багато вогнів і вивели його з траси", – зазначили вони Instagram.

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Водієві транспортного засобу заборонили їхати далі й запропонували зняти зайві вогні. Це була головна умова для подальшого продовження рейсу.

Окрім цього, на водія наклали штраф. Сума не озвучувалася, але, судячи з місцевого тарифу, ця фінансова санкція становила 190 євро (8 587 гривень).