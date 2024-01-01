В Нидерландах оштрафовали за грузовик с дополнительными световыми приборами

Обычно европейская полиция лояльна к увеличенному количеству фонарей на грузовиках, даже несмотря на такие дополнения к заводской конструкции. На тот десяток или около этого дополнительных приборов сверху и снизу кабины, не влияющих на безопасность движения, внимание практически не обращают.

Однако, пишет transport-online.nl, исключения есть. Терпение оборвалось, когда на дороге появился магистральный тягач, у которого на кабине дополнительных "позиций" было не десяток, а несколько десятков.

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За такое игнорирование заводской конструкции и безопасности движения полиция вынуждена была остановить грузовик и вывести его с дороги общего пользования. Проверка проходила в городе Тилбург.

MAN TGX румынской транспортной компании спереди был прикрыт необычно большим количеством дополнительного освещения. Это были, среди прочего, фонари, окружающие все лобовое стекло или заполняющие обе нижние решетки радиатора.

Как отметили офицеры в своем комментарии, "количество фонарей казалось немного слишком большим".

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"Вероятно, он все еще был в рождественском настроении, но мы подумали, что это слишком много огней и вывели его с трассы", – отметили они Instagram.

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Водителю транспортного средства запретили ехать дальше и предложили снять лишние огни. Это было главное условие для дальнейшего продолжения рейса.

Кроме этого, на водителя наложили штраф. Сумма не озвучивалась, но, судя по местному тарифу, эта финансовая санкция составила 190 евро (8 587 гривен).