В Польше массово проверяют освещение на автомобилях: штраф до 30 000 грн

Акция получила название "Ваши огни – наша безопасность". Основная цель заключается в информировании водителей о значительном влиянии качества и состояния освещения автомобиля на безопасность, особенно осенью и зимой. Это – официально и для прессы.

А на самом деле основной темой проверок на дорогах будут не только перегоревшие лампочки, но и различные нелегальные модификации ламп, в том числе так называемые светодиодные “самопалы”. Практика показывает, что почти 80% транспортных средств могут иметь неправильно настроенное освещение.

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Статистика приводит еще один вывод: 98% польских водителей испытывают ослепление от других автомобилей. Такое фиксируется повсеместно, независимо от региона, особенно в осенний период.

На этом основании ежегодно в это время начинается полицейская операция. Мероприятия проводятся в двух направлениях:

усиленный контроль дорожного движения с особым вниманием к состоянию освещения;

бесплатные проверки состояния освещения на выбранных станциях техосмотра по всей стране;

Видимость из автомобиля - одна из главных предпосылок безопасного вождения. За чистое стекло отвечают щетки стеклоочистителя. Щетки Bosch – одни из самых популярных на рынке, и недаром. Ведь они выпускаются практически для всех автомобилей, к тому же можно выбрать из нескольких моделей – по цене и уровню технологичности. Рекламная информация

Галогенка с ксеноном или LED могут обернуться штрафом

Что означает неправильное освещение автомобиля? У этого термина может быть много значений и все это охватывает различные ситуации, в которых:

одна из лампочек в фаре перегорела или плохо светит;

повреждена крышка фары;

неправильное расположение ламп;

ксеноны имеют поврежденную систему выравнивания;

есть короткое замыкание в системе, которое, например, при попытке торможения вызывает так называемую “елочка”;

водитель переоборудовал галогенные лампы на ксеноновые;

водитель использовал светодиоды без надлежащего утверждения лампы и источника света;

водитель использовал в лампе галогенную "синюю" лампочку, имитирующую ксенон.

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Водители часто не понимают, что автомобильные лампы являются сертифицированными устройствами, которые требуют использования разрешенных источников света. В них нельзя устанавливать неприспособленные лампочки, газоразрядные лампы или "доработки". В последнем случае это замены традиционных лампочек, изготовленных по диодной технологии. Такие светодиоды светят лучше или хуже в зависимости от производителя, но до официального одобрения они запрещены.

Подобное изменение является нарушением технических условий. А это, свою очередь, означает, что авто должно быть изъято из движения.

Штраф прилетит и за "хороший" свет

Официально кампания имеет образовательный характер, но читай – фискальный. Полиция не всегда остановит для предупреждения. А вот штраф наложить – запросто.

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Что касается размера штрафа, то это прописано тщательно. Речь идет о нарушении обязанности, установленной ст. 66 Закона о дорожном движении. Транспортное средство должно обслуживаться таким образом, чтобы "его использование не угрожало безопасности и обеспечивало достаточное поле обзора для водителя".

Нарушение этого правила квалифицируется как действие, предусмотренное ст. 97 КУоАП. Это означает, что полицейский может выписать водителю штраф в размере от 20 до 3000 злотых, то есть по нашим меркам от 205 до 30 800 гривен штрафа.