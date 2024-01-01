В Польщі масово перевіряють освітлення на автомобілях: штраф до 30 000 грн

Акція отримала назву "Ваші вогні – наша безпека". Основна мета полягає в інформуванні водіїв про значний вплив якості та стану освітлення автомобіля на безпеку, особливо восени та взимку. Це – офіційно й для преси.

А насправді основною темою перевірок на дорогах будуть не тільки перегорілі лампочки, а й різноманітні нелегальні модифікації ламп, у тому числі так звані світлодіодні “самопали”. Практика показує, що майже 80% транспортних засобів можуть мати неправильно налаштоване освітлення.

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Статистика наводить ще один висновок: 98% польських водіїв відчувають засліплення від інших автомобілів. Таке фіксується повсюдно, незалежно від регіону, особливо в осінній період.

На цій підставі щороку о цій порі розпочинається поліцейська операція. Заходи проводяться у двох напрямках:

посилений контроль дорожнього руху з особливою увагою до стану освітлення;

безплатні перевірки стану освітлення на вибраних станціях техогляду по всій країні;

Видимість з автомобіля - одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch - одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей - за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Галогенка з ксеноном або LED можуть обернутися штрафом

Що означає неправильне освітлення автомобіля? У цього терміна може бути багато значень і все це охоплює різні ситуації, в яких:

одна з лампочок у фарі перегоріла або погано світить;

пошкоджена кришка фари;

неправильне розташування ламп;

ксенони мають пошкоджену систему вирівнювання;

є коротке замикання в системі, яке, наприклад, при спробі гальмування викликає так звану “ялинка”;

водій переобладнав галогенні лампи на ксенонові;

водій використовував світлодіоди без належного затвердження лампи та джерела світла;

водій використовував у лампі галогенну «синю» лампочку, що імітує ксенон.

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Водії часто не розуміють, що автомобільні лампи є сертифікованими пристроями, які потребують використання дозволених джерел світла. В них не можна встановлювати непристосовані лампочки, газорозрядні лампи чи «доробки». В останньому випадку це заміни традиційних лампочок, виготовлених за діодною технологією. Такі світлодіоди світять краще чи гірше залежно від виробника, але до офіційного схвалення вони заборонені.

Подібна зміна є порушенням технічних умов. А це, своєю чергою, означає, що авто має бути вилучено з руху.

Штраф прилетить і за "гарне" світло

Офіційно кампанія має освітній характер, але читай – фіскальний. Поліція не завжди зупинить для попередження. А ось штраф накласти – запросто.

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Щодо розміру штрафу, то це прописано ретельно. Йдеться про порушення обов’язку, встановленого ст. 66 Закону про дорожній рух. Транспортний засіб має обслуговуватися таким чином, щоб "його використання не загрожувало безпеці та забезпечувало достатнє поле огляду для водія".

Порушення цього правила кваліфікується як дія, передбачена ст. 97 КУпАП. Це означає, що поліцейський може виписати водієві штраф у розмірі від 20 до 3000 злотих, тобто за нашими мірками від 205 до 30 800 гривень штрафу.