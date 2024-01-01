Танки Т-70 модернізували в Нідерландах

Усі 90 модернізованих танків, наданих Сполученими Штатами та Нідерландами, тепер відповідають сучасним стандартам бойових дій – завдячуючи поєднанню вогневої потужності, посиленого захисту та мобільності. Про це розповідає бельгійське спеціалізоване видання armyrecognition.com.

Відремонтовані танки для задоволення поточних потреб на полі бою доставлені в Україну разом із понад 100 000 запасних частин. Це вгамує потребу в ремонті пошкодженої техніки й забезпечить її швидке повернення в стрій.

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Ініціатива є частиною ширшого проєкту, який координується Агентством НАТО з підтримки й закупівель (NSPA), спрямованого на посилення життєздатності бронеплатформ радянських часів, які все ще перебувають на озброєнні українських збройних сил. Окрім модернізації обладнання, ці міжнародні зусилля спрямовані на створення стійкої та сумісної логістичної системи.

Т-72Б, конкретна модель, що входить в цю програму, є основним бойовим танком, що походить від Т-72А, введеного у війська в 1984 році. Попри те, що Т-72 походить з радянських часів, він продовжує зберігати стратегічну актуальність завдяки своїй довговічності та адаптивності до сучасних технологій.

В нинішньому виконанні його 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М може стріляти різними боєприпасами, включаючи снаряди APFSDS, HEAT-FS та HE-FRAG. Він також використовує ракети AT-11 "Свір" лазерного наведення з дальністю до 4 000 метрів.

Крім того, він оснащений 7,62-мм спареним кулеметом і 12,7-мм важким кулеметом NSV, встановленим на командирській башточці. Автоматична система заряджання дозволяє зменшити чисельність екіпажу до трьох осіб, що підвищує бойову ефективність.

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Захисні заходи Т-72Б включають композитну броню та динамічний захист "Контакт", призначені для протидії бронебійним снарядам та кумуляційним зарядам. Система управління вогнем 1А40-1 оснащена тепловізійним прицілом, що забезпечує точну цілевказівку за будь-яких умов.

Парк танків Т-72 різних модифікацій у ЗСУ був великий, але війна вже переполовинила той обсяг й зовнішнє поповнення такими модернізованими машинами неоціненне. Фото: Міноборони України

Пристосований для складних місцевостей, танк може долати водні перешкоди глибиною до 5 метрів і розвивати швидкість до 60 км/год завдяки 840-сильному багатопаливному двигуну.

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Танки радянської пори модернізують ремонтні заводі не лише в Нідерландах, але й в Польщі, Чехії та інших країнах з потужною виробничою базою (див. відео внизу). Машини закуповуються не тільки в Європі, де від Варшавського договору залишилися чималі запаси "сімдесят других" на складах резерву, а подекуди й в лінійних військах.

Танки Т-72 союзники закуповують, ввезуть й з-за меж континенту, ремонтують, модернізовують й передають Україні.