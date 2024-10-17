Нідерланди вже вдруге замовляють для України самохідні гаубиці DITA

Маленька за розміром та чисельністю населення європейська країна інвестувала в черговий пакет допомоги 271 мільйон євро. Про це на зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів НАТО заявив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Було уточнено щодо боєприпасів. Це, за словами Брекельманса, спільний проєкт з Данією. Замовляють 155-мм снаряди, постачання яких законтрактоване на 2025 рік.

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А ось самохідні гаубиці DITA – проєкт конкретно уряду Нідерландів, спрямований на посилення бойового потенціалу українських підрозділів. Їх за контрактом буде шість.

Це вже не перший дарунок таких гармат Києву. Торік Нідерланди замовили десять гаубиць, які вже влітку 2023-го були передані Україні. Самохідки отримали схвальні відгуки від навчених екіпажів.

Фото: dita.excaliburarmy.cz

На усі дев’ять гаубиць штат не перевищив 18 артилеристів – по двоє на кожну машину. Екіпаж такої величезної артустановки складається всього з двох осіб – водія та командира.

Весь процес подачі автоматизовано, починаючи від зарядки й закінчуючи обробкою координат цілі. Бортовий комп’ютер працює і зарядником, і навідником, і стрільцем. Потужна бортова система керування включає системи діагностики, навігації, автоматичного наведення зброї. Вона розраховує елементи стрільби та керування боєприпасами.

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Автоматична система наведення також забезпечує швидке та повністю автономне приведення зброї у бойовий режим. На панелі пульта управління відображаються всі діагностичні дані, пов'язані зі станом гармати та шасі. При необхідності вона знімається, переноситься та забезпечує управління вежею поза кабіною

Гармата з автоматичним наведенням на задану ціль жбурляє снаряди на максимальну відстань 39 кілометрів. Екіпаж навіть не покидає кабіну. Вона тут балістична, низького профілю та рівнем захисту 1 Stanag 4569.

Гаубиці DITA є автономною надбудовою на базі шасі TATRA 8×8. Екіпаж може керувати установкою навіть у разі відмови ходової частини або її навмисного відключення.

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Щоправда, в короткому повідомленні на сайті оборонного відомства не уточняється, коли саме замовлені самохідні гаубиці DITA надійдуть до України. Але з тексту можна зрозуміти, що ця допомога буде постйною.

"Ми повинні безупинно продовжувати всі поточні ініціативи. В інтересах усіх, щоб Україні вдалося утримати рубежі оборони й щоб російська агресія не просувалася далі", – наголосив міністр оборони Рубен Брекельманс.