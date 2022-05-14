Україна веде перемовини про постачання нашим збройним силам самохідної гаубиці Dita, презентованої на закритій виставці озброєнь лише рік тому. Журналісти “Авто 24” зібрали ту нечисленну інформацію, яка просочилася через кордони секретності.

Самохідна гаубиця Dita виробництва чеської компанії Excalibur Army продовжує концепцію своїх попередниць vz. 77 Dana та ShKH Zuzana, які проектувалися та вироблялися на території колишньої Чехословаччини. Нагадаємо, що як мінімум кілька десятків 152-міліметрових Dana двох модифікацій вже воює в українській армії.

Самохідна гаубиця Dita (перше фото) перейняла все краще, що мають її попередниці Dana (друге фото) та Zuzana.

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Новинку відрізняє перш за все нова сучасна гармата натівського калібру 155 мм зі стволом довжиною 45 калібрів. Жодних інших подробиць про власне гармату офіційно немає, але схоже, що це той самий ствол і та сама казенна частина, що й у ShKH Zuzana. Проте, натомість є детальна інформація про другу принципову особливість цієї САУ – повну автоматизацію заряджання та наведення.

Головна перевага нової САУ Dita – в повній автоматизації процесів заряджання та наведення.

Біля гармати Dita взагалі немає людей – бойовий розрахунок у складі двох осіб працює у передній кабіні, яка, до речі, захищена хоч і легкою, але бронею. Власне, за потреби touch-screen планшет системи керування можна забрати з кабіни та продовжити ведення вогню з більш надійного укриття.

Керує вогнем гаубиці одна людина – з броньованої водійської кабіни або з зовнішнього укриття, адже планшет керування можна забрати з кабіни.

Увесь сенс цієї автоматизації та комп’ютеризації у тому, що в умовах сучасних бойових дій швидкострільність гармати набула особливого значення. Оскільки доля САУ та її екіпажу залежить від того, наскільки швидко батарея випустить задану кількість боєприпасів та покине позицію. Якщо гармата затримається на зайву хвилину на місці, її майже напевне накриє вогнем у відповідь ворожа артилерія – настільки досконалі нинішні засоби контрбатарейної боротьби.

Тому одна з концепцій розвитку сучасних артсистем полягає у максимальній автоматизації процесу зарядження. Мета – полегшити роботу бійців розрахунку, які, певна річ, швидко втомлюються від маніпуляцій з 40-кілограмовими снарядами. Механізована система заряджання САУ Dita дозволяє робити 5 – 6 пострілів на хвилину, і цей темп не спадатиме через втому заряджаючого та підносника снарядів, ворожий обстріл або через негоду.

Автомат заряджання подає 40-кілограмовий снаряд і пороховий заряд у високому темпі: 6 пострілів у першу хвилину і 5 у наступні. У магазині 40 снарядів.

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Ще одна особливість чеської САУ Dita – у незначному часі для підготовки до бою після маршу та на згортання вогневої позиції. На кожну операцію витрачається менше 60 секунд, і це теж підвищує так звану живучість бойової машини на полі бою.

А ключовою перевагою нової артсистеми з Чехії експерти називають її вміння наводитися на ціль за допомогою єдиної системи керування боєм – зокрема, з використанням дронів. Це підвищує точність стрільби до максимально можливого. Додамо, що Dita може похвалитися далекобійністю, принаймні, виробник заявляє відстань 39 км.

Носієм артсистеми Dita цілком міг би бути український КрАЗ-7634НЕ 8х8, на якому базується комплекс “Нептун”.

Нарешті, ще один важливий саме для України плюс “Авто 24” вбачає у можливості встановлення цієї артсистеми не лише на платформі Tatra T815 VP31M. Тобто башту САУ Dita можна встановити, наприклад, на шасі українського КрАЗ-7634НЕ 8х8, який вже добре знайомий українським військовим. Це дозволить здешевити зазначену артсистему і зробити її більш масовою. Вкупі з поширеними сучасними 155-міліметровими боєприпасами кількох типів це зробить українську армію ще потужнішою.

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